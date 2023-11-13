تركيا تسجل فائضًا تجاريًا قدره 1.9 مليار دولار

13 نوفمبر، 2023 12:32 م
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أخبار ليبيا 24

أكد البنك المركزي التركي تسجيل تركيا فائضًا تجاريًا خلال سبتمبر الماضي، بلغ 1.9 مليار دولار مقابل عجز قدره 357 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن تركيا شهدت هذا الفائض للمرة الثانية منذ آواخر عام 2021.

وفي ذات السياق.. توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا خلال العام القادم إلى 3.25 بالمئة، بينما توقعت أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2024 إلى 46 بالمئة.

وفي سياقٍ منفصل.. كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن زيارة 36 مليون و754 ألف سائح في أول 8 أشهر من العام الجاري

وبحسب بيان الوزارة، يعدّ هذا الرقم مرتفعًا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيثُ تسعى تركيا لجذب أكثر من 60 مليون سائح أجنبي بنهاية العام، وزيادة العائدات إلى 56 مليار دولار، وفقًا لبيان الوزارة.

من جهةٍ أخرى.. سجل معدل التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس المنصرم، ارتفاعًا إلى 58.9% على أساس سنوي.

13 نوفمبر، 2023 12:32 م
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