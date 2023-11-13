تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث أدى تجدد المخاوف بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين إلى تأثر معنويات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 71 سنتا، بما يعادل 0.87 بالمئة، إلى 80.72 دولارا للبرميل. في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 76.49 دولارا، بانخفاض 68 سنتا، أو 0.88 بالمئة.

وكان كلا الخامين أقل بكثير من المتوسط المتحرك لمئة يوم البالغ 86.61 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و82.31 دولارا لبرميل برنت.

وارتفعت الأسعار نحو 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي مع إعراب العراق عن دعمه لتخفيضات إنتاج النفط من جانب أوبك+، لكنها خسرت نحو 4 بالمئة خلال الأسبوع، محققة ثالث خسائر أسبوعية للمرة الأولى منذ مايو.

وأكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضاتهما الطوعية الإضافية في إنتاج النفط حتى نهاية العام مع استمرار المخاوف بشأن الطلب والنمو الاقتصادي في الضغط على أسواق الخام.

وتجتمع أوبك+، منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر.