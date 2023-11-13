تجنبا للابتزاز الإلكتروني.. داخلية الوحدة تدعو لمراقبة الأطفال أثناء استخدامهم الإنترنت

أخبار ليبيا 24

وجّهت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الأحد، دعوة للأسر بمراقبة أطفالهم عند استخدامهم للإنترنت، تجنبًا لوقوعهم في مصيدة الابتزاز الإلكتروني.

وفي توجيهها، كتبت الوزارة: “راقبوا أطفالكم عند استخدامهم الانترنت حفاظا عليهم من الجرائم الإلكترونية، خاصة الابتزاز”.

وسبق أن أعلنت أجهزة الأمن في ليبيا، عن ضبط أشخاص يديرون عدة صفحات مشبوهة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره من المنصات، بهدف الابتزاز وطلب مبالغ مالية.

ويعرف الابتزاز الالكتروني للأطفال، بأنه عبارة عن عملية تستخدم أسلوب التهريب والتهديد للطفل أو الضحية.

ويتم ذلك بالحصول على صورة أو فيديوهات خاصة له، من خلال جعله يصورها باستخدام طرق خاصة وخبيثة، من أجل ابتزازه فيها لاحقًا، مقابل أن يقوم بدفع مبلغ مالي أو لكي يتم استغلاله جنسيًا عبر الانترنت لصالح المبتز.