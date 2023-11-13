بعد أن أثار الممثل المصري جدلا.. بيومي فؤاد يظهر مع تركي آل الشيخ

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صورة مع الفنان المصري، بيومي فؤاد، الخميس، وذلك بعد أيام من الجدل الذي أثاره فؤاد بحديثه الذي اعتًبر ردا على زميله الفنان المصري محمد سلّام، بعد اعتذار الثاني عن المشاركة في مسرحية ضمن موسم الرياض.

وشارك آل الشيخ متابعي صفحته على منصة “إكس”، تويتر سابقا، صورة تُظهره مع بيومي فؤاد وأرفقها بقلب حب.

وكان فؤاد قد قال إن فريق مسرحية “زواج صناعي” التي تقدم في “موسم الرياض” تعرض لـ”إهانة، وظلمٍ كبير”. وأضاف أنهم أتوا إلى المملكة العربية السعودية لتقديم فنهم، وأقسَم أنهم “مش بتوع فلوس”، وانتقد زميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من المسرحية، دون أن يأتي على ذكر اسمه.

وتم تداول مقطع فيديو لبيومي فؤاد بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، توجه فيه للجمهور في ختام إحدى عروض مسرحية “زواج اصطناعي”، بدا فيه منفعلاً وهو يؤكد على ما تعرض له فريق المسرحية من “ظلم”، على حد قوله.

وقال فؤاد، في الفيديو: “احنا اتظلمنا والله، احنا اتهنّا، واحنا جايين نقدم فن، احنا مش بتوع فلوس أقسم بالله، والله العظيم ما بتوع فلوس، تلاته بالله العظيم لو العرض ده قعد 15 يوم تانيين من دون أجر – سيادة المستشار يعلم – احنا لينا الشرف، ونبقى فرحانين جدًا”.

وأضاف: “جيت للمملكة العربية السعودية وليا الشرف، علشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحّك، احنا نحترمكم وانتوا بتحترمونا”.

توجه فؤاد لزميله محمد سلام دون ذكر اسمه بالقول: “من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، احنا ممنجيش نضحّك حضراتكم، احنا نقدم فننا”.

وكان محمد سلّام قد اعتذر عن مسرحية “زواج اصطناعي” مشيرا إلى أنه غير مستعد لأن “يؤدي مسرحية كوميدية و”يغني ويرقص” في ظل الصراع الدائر في قطاع غزة، وفقا لفيديو نشره على صفحته على “فيسبوك”.

أثار المقطع المتداول لبيومي فؤاد موجة واسعة من الانتقادات في حين تصدى عدد من الإعلاميين والمغردين لهذا النقد ودافعوا عن وجهة نظر الممثل المصري.