باتيلي يُشيد بدور المنفي في المصالحة الوطنية

أشاد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بدور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في حشد الدعم الدولي للتعاطي مع كارثة درنة، واصفاً إياه بـ”المميز”، وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وكان المنفي قد استقبل باتيلي بمكتبه في طرابلس، اليوم الإثنين، حيث أعرب الأخير في مستهل اللقاء عن تقديرهللمجلس الرئاسي والخطوات التي يتخذها لتوطيد دعائم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية، وعلى ما قام به فيعدد من الملفات المهمة.

من جهته أعرب المنفي عن امتنانه لباتيلي على الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، وهنأهعلى ثقة مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة بقيادته، وأشاد بدوره في “الوصول إلى توافق في مجلس الأمن من خلالصدور قرار رقم (2702) الذي يعكس الإرادة الدولية في دعم الاستقرار في ليبيا من خلال الشراكة مع المجلسالرئاسي”وفق المكتب الإعلامي.