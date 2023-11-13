انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد المحلي

انخفضت أسعار النفط في تعاملات الاثنين، وسط مخاوف لتراجع الطلب العالمي على الخام، وذلك رغم النزاع فيمنطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة (07:20) بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة(0.88%) إلى 76.49 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة(0.80%) إلى (80.79) دولاراللبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وسجلت أسعار النفط الجمعة الماضية ارتفاعا بنحو (2%)، ورغم ذلك أنهت الأسبوع على تراجع بنسبة (4%)،كما أغلق خام “برنت” التعاملات عند (81.43) دولار للبرميل، بزيادة بلغت نسبتها (1.75%)، فيما سجل الخامالأمريكي عند التسوية (77.17) دولارا للبرميل بزيادة نسبتها (1.90%).