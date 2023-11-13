انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد المحلي

13 نوفمبر، 2023 7:06 م
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انخفضت أسعار النفط في تعاملات الاثنين، وسط مخاوف لتراجع الطلب العالمي على الخام، وذلك رغم النزاع فيمنطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة (07:20) بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة(0.88%) إلى 76.49 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة(0.80%) إلى (80.79) دولاراللبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وسجلت أسعار النفط الجمعة الماضية ارتفاعا بنحو (2% ورغم ذلك أنهت الأسبوع على تراجع بنسبة (4%كما أغلق خام “برنت” التعاملات عند (81.43) دولار للبرميل، بزيادة بلغت نسبتها (1.75% فيما سجل الخامالأمريكي عند التسوية (77.17) دولارا للبرميل بزيادة نسبتها (1.90%).

13 نوفمبر، 2023 7:06 م
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