النويري يؤكد إيفاء مجلس النواب بجميع التزاماته لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الإثنين، المجلس أوفى بجميع التزاماته لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية الصادرة ملائمة مع جميع الأطراف.

وتعقد أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين ببنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.

وبدء النويري في كلمة خلال بداية الجلسة عن لقائه الأخير مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زينينغا الذي تناول مناقشات حول مسار العملية السياسية والقوانين الانتخابية.

وقال النويري أنه أوضح للبعثة الأممية أن القوانين الانتخابية تمثل كل الأطراف وفق الظروف المتاحة، وأن المجلس أوفى بكل التزاماته فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وأن هناك إجراءات يجب أن تساعد على إجراء عملية انتخابية ناجحة لا تقودنا إلى صدام مسلح.

وطالب النويري، لجنة التعليم بالاهتمام بمطالب هيئة التعليم العالي وتقديم مقترح لحل أزمة الإضراب.