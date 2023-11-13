المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم اليوم الاثنين، متجهة إلى جنوب أفريقيا، عبر طائرة خاصة من مطار بنينا بمدينة بنغازي.

ويأتي هذا في إطار استعداد المنتخب الليبي لأولى مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل2026، المقرر إقامته بتنظيم مشترك في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك أمام منتخب إسواتيني، الجمعةالمقبل.

وينافس منتخب ليبيا ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس، وتجرىمواجهة منتخب إسواتيني على ملعب مبومبيلا بجنوب أفريقيا.