المغرب تكتسح ليبيا بسُداسية نظيفة

13 نوفمبر، 2023 7:50 م
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فقد المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما مساء اليوم الإثنين، لقاءه أمام المغرب بسداسية نظيفة، في دورة شمال أفريقيا التي تقام في الأراضي التونسية.

هذا وتناوب على تسجيل أهداف المغرب في الشوط الأول كل من رضى العلوي هدفين، وياسر زاميري هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، ضاعف اللاعب أسامة الصادق غلت الأهداف بتسجيله للهدف الرابع بعدما تلقى تمريرةحاسمة من زميله ياسر زميري، في حين وقع اللاعب ياسر زميري صاحب تمريرة الهدف الرابع على الهدفالخامس، واختتم أنس تاجورات سداسية المغرب مانحا فريقه نقاط اللقاء كاملة.

13 نوفمبر، 2023 7:50 م
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