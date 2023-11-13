المحجوب: لا نعلم أسباب زيارة تكالة للولايات المتحدة ولا الجهة التي دعته للزيارة

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، أمينة المحجوب إن زيارة رئيس المجلس محمد تكالة للولايات المتحدة الامريكية رسمية، لكنها أردفت قائلة: ” لا نعلم أسباب زيارة تكالة للولايات المتحدة ولا الجهة التي دعته للزيارة”.

وأوضحت المحجوب في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنها لا تعلم كيف وجهت الدعوة لرئيس المجلس للولايات المتحدة، وأن سفره كان مفاجئا، خاصة وأنه سافر إلى مصر لمقابلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمناقشة الوضع السياسي، والجميع يعلم المشهد السياسي يكاد يكون معقدا، ولا توجد حلول لبعض الأمور العالقة، ولقاء تكالة وعقيلة جاء لعرض الملفات والأوراق فوق الطاولة لحلحلة هذه الأمور كالقوانين الانتخابية والمناصب السيادية.

وأضافت المحجوب، إن الجميع تفاجئ بزيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة للولايات المتحدة مغادراً من مصر، ولا نعلم سبب الزيارة ومن هي الجهة التي دعته، وهل ذلك كان بطلب منه، ولا نعلم إن كانت الحكومة تكفلت بهذه المهمة، ولا نظن أن الرئيس إن كانت لديه رغبة في مقابلة مسؤولين في الولايات المتحدة لا يركن إلى الحكومة لترتيب إجراءات السفر، فهناك أعضاء بمجلس الدولة كانوا في الولايات المتحدة ولديهم تواصل وعلاقات، مستبعدة أن تكون الحكومة رتبت لهذا اللقاء.

وأشارت المحجوب إلى أن، الزيارة للولايات المتحدة ربما لإيصال صوت أو إيصال فكرة معينة لصناع القرار أو قد تكون الزيارة لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة، حتى يفهم جانب المجلس الأعلى للدولة؛ لأن عادة ما يكون المجلس حقه مهضوم في إيصال صوته في المشهد السياسي لعدم حلحلة الأمور السياسية.

وأكدت المحجوب أن الزيارة سواء كانت للولايات المتحدة أو روسيا أو أي دولة من الدول الداعمة لليبيا ، فواجب التواصل مع هذه الدول لإيضاح وجهات النظر حتى يتضح للدول حقيقة المشهد.

واختتمت المحجوب حديثها، حول الوفد المرافق لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في زيارته إلى واشنطن، وهم محمد معزب، وجمعة الشاوش، وحسن حبيب، وحتى الآن تصلنا أي معلومات حول الاجتماعات أو من قابلو حتى هذه اللحظة.