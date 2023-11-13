القنصل العام المغربي يؤكد قرب عودة حركة الطيران المدني مع ليبيا ورفع التأشيرات

13 نوفمبر، 2023 10:10 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد، القنصل العام للمملكة المغربية، سعيد بنكيران، قرب عودة حركة الطيران المدني مع ليبيا ورفع التأشيرات عن المواطنين الليبيين، وفق ما ذكرت الحكومة المعينة من البرلمان.

جاء ذلك، خلال لقاء القنصل مع وزير الشؤون الأفريقية المفوض، عيسى عبدالمجيد، في بنغازي.

وقالت الحكومة، إن الجانبان بحثا ملف منح التأشيرات وتسهيل الحصول عليها، وملف العلاقات بين البلدين وضرورة التنسيق البيني في كل ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى عديد الملفات التي تهم الجانبين.

وأضافت، أن القنصل العام، أبلغ الوزير بعودة رحلات الطيران بين البلدين في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن التأشيرات على الجانب الليبي سترفع فور زوال أسباب فرضها.

وقالت الحكومة، إن القنصل العام المغربي أشاد بحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها بنغازي وكافة المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية الليبية.

 

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13 نوفمبر، 2023 10:10 ص
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