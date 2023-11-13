الصحة الليبية تؤكد دعمها إجراءات مركز بنغازي الطبي لاستكمال قسم المسح الذري

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، على أن الوزارة تدعم إجراءات مركز بنغازي الطبي لاستكمال قسم المسح الذري.

وقال الوزير، في تصريح نشرته الوزارة: “ندعم مركز بنغازي الطبي في الإجراءات التي يلزم اتخاذها لاستكمال قسم المسح الذري وتجهيزه من أجل توفير هذه الخدمة للمواطن”.

والمسح الذري هو عبارة عن تقنية للتصوير الطبي، الذي يعتمد على استعمال جرعات صغيرة جدًا من النظائر المشعة والتي يعتمد عليها تشخيص العديد من الأمراض.

ومن أهم تلك الأمراض الأورام السرطانية وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والغدد وأيضًا مشاكل الجهاز العصبي والعديد من الأمراض الأخرى.

ويتميز فحص المسح الذري بالقدرة على تشخيص الأمراض في مراحلها الأولية، ما يحدث سرعة واستجابة للمريض في العلاج.