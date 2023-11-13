الصحة الفلسطينية: خروج جميع المستشفيات عن العمل

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية خروج كل المستشفيات في شمال قطاع غزة عن الخدمة، تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ «وفاة 6 أطفال خدج، و9 في قسم العناية المكثفة؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء؛ أكبر المؤسسات الاستشفائية في القطاع» بحسب الوزارة.

وفيما سبق.. أشارت الوزارة إلى خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أرجعتْ خروج المستشفيات عن الخدمة بسبب قصف إسرائيلي مباشر أو نفاد الوقود منها وانقطاع الكهرباء، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال.

من جهتها… أكدتْ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، أنّ طفلاً غزيًا يفقد حياته كل 10 دقائق في المتوسط، بحسب المنظمة.