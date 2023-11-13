السعيدي: الاقتصاد الليبي يحتاج لدفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار

أخبار ليبيا 24

قال، وزير الاستثمار بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، علي السعيدي، إن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار، بديلا عن ثقافة الاعتماد على اقتصاد الدولة.

وأضاف، أن هذا الأمر يحتم وجوب الانتقال الاقتصادي من القطاع العام إلى الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماعه في بنغازي مع رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة (BFI) الصينية، صالح عطية، وعدد من الخبراء.

وأشار السعيدي إلى ضرورة أن يتفهم المواطن الليبي أن المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تسهم في تحقيق نقلة جدية ، في مستوى الخدمات التي يحتاجها في القطاعات الخدمية كافة.

وأكد الوزير، أن الوزارة تبدي تعاونا كاملاً مع أي جهة استثمارية، تساهم بجدية في دعم الاقتصاد الوطني وتستهدف تطوير وتأهيل الكوادر الليبية.

من جانبه ثمّن صالح عطية جهود وزارة الاستثمار في تسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية المزمع انطلاقها فعليا في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الائتلاف يبدي تفهمًا كبيرًا لطبيعة الاحتياجات الأساسية، في كافة القطاعات الخدمية الحيوية للمواطن الليبي.