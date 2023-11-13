السعيدي: الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار 

13 نوفمبر، 2023 12:01 ص
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أخبارليبيا24 

أكد وزير الاستثمار في الحكومة الليبية علي السعيدي أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار بديلا عن ثقافة الاعتماد على اقتصاد الدولة. 

وشدد السعيدي خلال لقائه رئيس مجلس ادارة ائتلاف شركة BFI الصينية صالح عطية على جوب الانتقال الاقتصادي من القطاع العام إلى الاستثمار. 

ونوه وزير الاستثمار إلى ضرورة أن يتفهم المواطن الليبي أن المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تسهم في تحقيق نقلة جدية في مستوى الخدمات التي يحتاجها في القطاعات الخدمية كافة. 

وأفاد السعيدي أن الوزارة تبدي تعاونا كاملا مع أي جهة استثمارية تساهم بجدية في دعم الاقتصاد الوطني وتستهدف تطوير تأهيل الكوادر الليبية. 

13 نوفمبر، 2023 12:01 ص
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