الخارجية الأمريكية : من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات التي تشنها حماس”.

وفي رده على سؤال صحفي بخصوص سقوط عشرات الآلاف من المدنيين في غزة نتيجة الغارات التي يشنهاالاحتلال لأكثر من شهر، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

وأضاف المتحدث أن “إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها لكن بما يتفق مع الالتزامات التي يقتضيها القانونالإنساني الدولي، وأن عليها أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.

وأشار المتحدث، إلى أن الدعم الذي تُقدمه الولايات المتحدة إلى إسرائيل من أجل محاربة حركة حماس فقط، وهذالا يعني قتال الشعب الفلسطيني وإسقاط ضحايا من المدنيين.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن “كلَّ وفاة لمدني في الصراع إنما هي مأساة، ونحن لا نرى الوفياتمجرد إحصائيات؛ بل هي خسارة في مستقبل هؤلاء الأشخاص وأحلامهم وإمكاناتهم”.