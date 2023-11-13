الأمير القطري يعتبر مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه جريمة حرب 

13 نوفمبر، 2023 2:27 ص
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أخبارليبيا24 

اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه جريمة حرب. 

وقال بن حمد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة”. 

وأضاف قطر :”أن موقف الدور العربية لابد أن يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري”. 

وتابع بن حمد :”فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضاً”. 

13 نوفمبر، 2023 2:27 ص
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