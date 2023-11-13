الأمير القطري يعتبر مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه جريمة حرب
أخبارليبيا24
اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه جريمة حرب.
وقال بن حمد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة”.
وأضاف قطر :”أن موقف الدور العربية لابد أن يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري”.
وتابع بن حمد :”فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضاً”.