الأمير القطري يعتبر مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه جريمة حرب 

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اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه جريمة حرب.

وقال بن حمد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة”.

وأضاف قطر :”أن موقف الدور العربية لابد أن يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري”.

وتابع بن حمد :”فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضاً”.