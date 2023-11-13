ارتفاع جديد في سعر صرف اليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر العملة الأوروبية ارتفاعا مقابل الدينار في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الإثنين مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 5.96 دينار.

وصعد متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.