اتفاق لإعادة فتح معبر غدامس البري

أعلن مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، بوزارة المواصلات، جاهزية منفذ غدامس البري للتشغيل، بعد الاتفاق بين الجانبين الليبي والجزائري.

وأكد المركز في بيان له اليوم الإثنين، أن اللجنة المشتركة الليبية الجزائرية، بصدد توقيع بروتوكول إعادة الافتتاح.

وأنهى الوفد الليبي المشكل بموجب قرار، من رئيس الوزراء رقم 488 لسنة 2023، زيارته إلى الجمهوريةالجزائرية بالتوقيع على محضر إعادة افتتاح وتشغيل منفذ غدامس– الدبداب البري، وفق بروتوكول ينظم حركةالأشخاص، ونقل البضائع بين الجانبين.

وعقد الاتفاق بعد دراسة من قبل فريق الخبراء المشترك الليبي الجزائري، ومن المفترض أن تقام مراسم افتتاحالمنفذ، خلال الأيام المقبلة، بعد منح الإذن من وزير المواصلات، في الموعد المقترح لتكون بداية لعودة حركة النقلوالمواصلات بين دولة ليبيا والجمهورية الجزائرية.