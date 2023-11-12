وزارة العمل ومصلحة الجوازات تبحثان آلية جلب العمالة الوافدة

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بحثت اللجنة المكلفة بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعها مع مصلحة الجوازات، ملف الربط بينهما من أجل توحيد الموافقات، وتفعيل العمل بمنصة “وافد” بالواجهات المقترحة للطرفين.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في ديوان الوزارة، آلية تصميم واجهة للاستعلام والتحقق من الموافقات الخاصة بالاستجلاب، وتوحيد قواعد البيانات، بما يخدم مصلحة الطرفين، وفق بيان الوزارة.

وحضر الاجتماع عن وزارة العمل والتأهيل من مكتب الوزير أسعد زغبية، ومدير إدارة تقنية المعلومات عبدالناصر الطرشاني، ومن الفريق الفني بالوزارة معاذ زرتي، ورئيس مكتب الاستخدام بمصلحة الجوازات محمد الطابوني.

وأيضا حضر الاجتماع مدير مكتب الإعلام والتواصل عبدالقادر أبوشناف، وعن مصلحة الجوازات رئيس مكتب المراقبة بالمصلحة.

يشار إلى أن ملف تنظيم العمالة الوافدة كان محور لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزير العمل والخدمة المدنية علي العابد، في الخامس من نوفمبر الماضي.