وزارة الداخلية تؤكد مواصلتها تأمين الحدود الليبية التونسية

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن منتسبي قاطع العسة الأمني الحدودي يواصلون تنفيذ مهام تأمين الحدود الليبية التونسية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن تأمين الحدود يأتي تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن الوزارة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وأعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، في 6 سبتمبر الماضي، عن تركيب كاميرات مراقبة ليلية ونهارية ونشر قوات على طول الحدود مع تونس، في إطار خطة الوزارة للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية.

وفي يوليو، أعلنت وزارة الداخلية، تسيير دوريات أمنية صحراوية لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية.

وقالت الوزارة، إن قاطع العسة الأمني الحدودي التابع لجهاز حرس الحدود قام بتسيير دوريات أمنية صحراوية مجهزة لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية، واتخاذ الإجراءات كافة حتى لا تحدث أي خروقات أمنية.

وأشارت إلى إنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن، وذلك تنفيذا لخطتها الرامية إلى تأمين وحماية الحدود الليبية التونسية، وتنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود.