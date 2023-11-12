منخفض جوي يحمل أمطار جيدة وانخفاض للحرارة على مناطق شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع خبراء الأرصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، أن تشهد منخفض جوي سيؤثر يوم الإثنين على مناطق شرق ليبيا.

وبحسب التقرير، سيساهم المنخفض في سقوط أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة، في حين يقتصر تأثيره على مناطق غرب ليبيا فقط بانخفاض قيم درجات الحرارة بحيث لن تتجاوز الـ 26 درجة مئوية كحد أقصى وتكون أكثر انخفاض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على أغلب مناطق ليبيا.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقع أن تتكاثر السحب من مساء السبت على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، لاحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة تشمل مناطق الشمال الشرقي يوم الإثنين، وتكون جيدة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر يتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.