مظاهرة حاشدة في اندونسيا تضامناً مع غزة

خرجت مظاهرة حاشدة صباح اليوم الأحد في مدينة بيكاسي قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي.

ونظمت المظاهرة بدعوة من “مجلس علماء اندونيسا “، وهو من الهيئات الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد، والمنظمة الإسلامية المحمدية وعدد من الشخصيات المعروفة محليا.

ورفع المشاركون في المظاهرة الحاشدة الأعلام الفلسطينية، كما رددوا شعارات تطالب بكبح العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الاستهداف الممنهج للمدارس والمستشفيات.

وكان ميدان حديقة النصب التذكاري الوطني (وسط جاكرتا) شهد الأسبوع الماضي مسيرة من أضخم المسيراتالتي خرجت عبر العالم دعما لغزة، إذ قدر المنظمون عدد من شاركوا فيها بنحو مليون شخص.