فلسطين: خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة

12 نوفمبر، 2023 4:01 م
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أخبار ليبيا 24

أكدتْ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة بعد قصفٍ إسرائيلي ونفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي..

ووفقًا لوزارة الصحة: القوات الإسرائيلية «تقصف المستشفيات وتحاصر وتقتل من فيها، وتقطع عنها المياه والوقود والكهرباء وتمنع وصول المستلزمات الطبية إليها»، بحسب الوزارة.

كما أكدتْ الوزارة خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أرجعتْ خروج المستشفيات عن الخدمة بسبب قصف إسرائيلي مباشر أو نفاد الوقود منها وانقطاع الكهرباء، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال.

من جهتها… أكدتْ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، أنّ طفلاً غزيًا يفقد حياته كل 10 دقائق في المتوسط، بحسب المنظمة.

12 نوفمبر، 2023 4:01 م
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