طائرة مساعدات أردنية للمستشفى الميداني غزة

أعلنت الأردن ، الأحد، قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة “مظلات”للمستشفى الميداني بقطاع غزة السبت، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانياتالمستشفى، وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن السكان في غزة.

ووفقاً لبيان لـ”الجيش الأردني”، فإن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة، نتيجة للقصفالإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.