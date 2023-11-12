طائرة مساعدات أردنية للمستشفى الميداني غزة

12 نوفمبر، 2023 10:19 ص
0 2
A picture released on November 6, 2023 by the Jordanian Armed Forces website shows what it said is Jordan's air force personnel air-dropping urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza, JORDAN ARMED FORCES/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES.

أعلنت الأردن ، الأحد، قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة “مظلات”للمستشفى الميداني بقطاع غزة السبت، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانياتالمستشفى، وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن السكان في غزة.

ووفقاً لبيان لـ”الجيش الأردني”، فإن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة، نتيجة للقصفالإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

12 نوفمبر، 2023 10:19 ص
0 2

المزيد من الأخبار

أبوعبيدة : دمرنا 160 ألية للاحتلال

12 نوفمبر، 2023 9:23 ص

تغريدة المنقوش عن موقف المجتمع الدولي من غزة تثير الجدل

11 نوفمبر، 2023 9:04 م

إيران: أمريكا شريك أساسي في الحرب على غزة

11 نوفمبر، 2023 3:37 م

غزة… خروج 20 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة

11 نوفمبر، 2023 3:36 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى