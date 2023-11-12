شركة سرت للنفط تنتج أكثر من 3 آلاف برميل يوميا من بئر مغلقة منذ 10 سنوات

أخبار ليبيا 24

تمكنت الفرق الفنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تحقيق نتائج إنتاج عالية في بئر “C258H-6” التي كانت مغلقة منذ العام 2013 بحقل زلطن.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، اليوم الأحد، إن إنتاجية البئر بلغت 3 آلاف و326 برميلا من النفط الخام يوميا بنسبة 100% دون أي مياه مصاحبة، وذلك بعد الانتهاء من صيانتها.

وأوضحت المؤسسة أن البئر كانت مغلقة بسبب ضعف إنتاجها وكثرة إنتاج المياه المصاحبة التي تجاوزت 97% من طبقة زلطن، والتي عُزلت بعد إجراء الصيانة.

وجرت صيانة البئر باستخدام منصة صيانة “Workover Rig”، التي جرى من خلالها عزل طبقة زلطن المنتجة للمياه، واستكمال طبقة الحراش العلوية، وإجراء عملية تحسين بالحامض.