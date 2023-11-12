تونس.. انتشال 7 جثث وضبط أكثر من 800 مهاجر غير شرعي

أخبار ليبيا 24

تمكن الحرس الوطني التونسي من انتشال 7 جثث وضبط 862 مهاجرُا غير شرعي.

وأوضح الحرس الوطني في بيانٍ: تأتي عملية الضبط والانتشال ضمن عمليات ضبط المهاجرين من سواحل الوسط التي تضم بالخصوص ولاية صفاقس، وكان من بين المهاجرين 824 شخصاً ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وفيما سبق… كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية العام إلى 19 أكتوبر بلغ 92844 مهاجرًا.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أن هذا العدد بزيادة قدرها 330 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأفاد نوفا أنه من بين هؤلاء، هناك 14,837 فقط من أصل تونسي، أي ما يعادل حوالي 10 بالمائة من حوالي 140,006 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا إجمالاً منذ بداية العام.