تسارع معدلات التضخم في الأردن

أخبار ليبيا 24

أظهرت بياناتٌ حكومية ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 1.36 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وأرجعت البيانات سبب تسارع التضخم خلال الشهر الماضي إلى بنود النقل والوقود والإنارة والألبان ومنتجاتها.

وفيما سبق… تراجع عجز الميزان التجاري في الأردن بواقع 35.4 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً 2.25 مليار دينار.

وبحسب بيانات حكومية الأردن؛ ارتفعت الصادرات بواقع 15.3% مسجلةً 7.8 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحاليّ.

وفي وقتٍ سابق… وجّه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وفي الأثناء.. انخفض العجز التجاري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 10 %، مسجلاً 4.454 مليار دينار.