ترامب ينتقد عدوان إسرائيل على غزة

وجه الرئيس الأميركي السابق (دونالد ترامب) انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل حيال الحرب التي تشنها علىقطاع غزة ، إذ وصف ما يحدث بـ”الفظيع والرهيب” وأعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين في القطاع.

وتطرق ترامب في مقابلة مع شبكة تلفزيون “يونيفيجن” أمس الجمعة– إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية فيقطاع غزة، واعتبرها أمرا لا يصدق.

وشدد على أن الكثير من الناس يموتون، موجها انتقادات إلى الدعاية الإسرائيلية حيال الحرب، قائلا “إسرائيل بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في العلاقات العامة، لأن الطرف الآخر يوجه لهم ضربة على هذه الجبهة”.

من جهة أخرى، وصفت القناة 12 الإسرائيلية أقوال ترامب بأنها “مفاجئة”.