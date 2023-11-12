تباطؤ التضخم المصري على أساس سنوي

12 نوفمبر، 2023 4:09 م
0 1

 

أخبار ليبيا 24

كشف البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في مصر بواقع 38.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وفي الأثناء.. أعلن المركزي تحصل مصر على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار بالشراكة مع «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

من جهتها… نشرت رئاسة الوزراء المصرية؛ بياناتٍ حديثة أظهرت تبأطؤ نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2022-2023 إلى 4.2 بالمائة.

ووفقًا للبيان المصري؛ حقق الاقتصاد المصري نموًا بـ6.6% في العام المالي السابق له 2021-2022.

وفي وقتٍ سابق.. بلغ معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي مستوياتٍ قياسي، بارتفاعٍ بلغ 3% على أساس شهري وارتفاع النسبة إلى 22.1% على أساس سنوي.

12 نوفمبر، 2023 4:09 م
0 1

المزيد من الأخبار

في أقل من 24 ساعة.. أمن بنغازي تضبط شخصاً أصاب مواطنا بعيار ناري  

12 نوفمبر، 2023 4:16 م

وزارة العمل ومصلحة الجوازات تبحثان آلية جلب العمالة الوافدة

12 نوفمبر، 2023 4:09 م

تسارع معدلات التضخم في الأردن

12 نوفمبر، 2023 4:07 م

الكهرباء تباشر أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة الزهراء

12 نوفمبر، 2023 4:04 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى