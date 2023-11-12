بعد اشتباكات مسلحة.. هدوء حذر فـي مدينة العزيزية

12 نوفمبر، 2023 1:14 م
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أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة العزيزية بجنوب العاصمة طرابلس حالة من الهدوء الحذر على خلفية اشتباكات محدودة بين قوات “الكتيبة 111″، وقوات تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية (المُقال) أسامة الجويلي.

وشهدت مدينة العزيزية مناوشات واشتباكات محدودة بالأسلحة الخفيفة بين قوات “الكتيبة 111″، بقيادة عبد السلام زوبي، الموالي لحكومة الدبيبة، وقوات تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، الذي سبق أن أقاله الدبيبة، لكن حالة من الهدوء الحذر تسيطر على المنطقة راهناً.

وكان شهود عيان رصدوا حالة استنفار بمعسكر “اللواء الرابع”، مقر المنطقة العسكرية الغربية، التابع للجويلي، بالتزامن مع انتشار للمدرعات أمام المعسكر تجاه العزيزية.

12 نوفمبر، 2023 1:14 م
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