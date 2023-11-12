الكهرباء تباشر أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة الزهراء

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة (GT3) في محطة كهرباء الزهراء، غرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن العمرة الجسمية للوحدة الغازية تجريها شركة “سيمنس” الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الأعمال ضمن الخطط التي وضعها مجلس إدارة الشركة، لإجراء صيانات واسعة لوحدات الإنتاج، دعماً للشبكة، وللحفاظ على أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها.

وكانت قد وصلت الأسبوع إلى مطار معيتيقة الدولي شحنات كهربائية ومعدات غيار خاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، وكذلك معدات إلى محطة الزهراء، موردة من “سيمنس” الألمانية ضمن عقد الصيانات والعمرات الجسيمة طويل الأمد.