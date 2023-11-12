القسّام تدمر دبابتين إسرائيليتين

12 نوفمبر، 2023 4:00 م
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أخبار ليبيا 24

دمّرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس دبابتين إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105»، في محور جنوب غربي غزة.

وفي وقتٍ سابق.. أطلقتْ القسام، صواريخ على قاعدة رايم العسكرية الإسرائيلية ومدينة أشدود.

وبحسب بيان الكتائب.. جرى الهجوم الصاروخي على أشدود المحتلة ردًا على هجمات ضد المدنيين، وفقَ البيان.

وأعلنت القسّام أمس تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانٍ لها: «إن عناصرها دمّروا، منذ صباح اليوم، 14 آلية لجيش الاحتلال بين دبابة وناقلة جنود على محاور القتال في غزة وشمال القطاع»، بحسب البيان.

12 نوفمبر، 2023 4:00 م
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