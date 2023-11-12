العريبي وبن قدارة يبحثا الخطة الموضوعة لرفع مستويات الإنتاج 

12 نوفمبر، 2023 9:21 م
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أخبارليبيا24 

 بحث رئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة اليوم الأحد الخطة الموضوعة لرفع مستويات الإنتاج. 

واستعرض العريبي وبن قدارة خلال اجتماع عقد في طرابلس بحضور أعضاء اللجنة آليات النهوض بقطاع النفط. 

وتطرق الاجتماع كذلك إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة في سبيل تحقيق النهوض بقطاع النفط. 

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير الإنفاق الفعلية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022.م، بالإضافة إلى مناقشة عمليات توريد المحروقات خلال ذات العام. 

12 نوفمبر، 2023 9:21 م
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