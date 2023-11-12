العرفي: المستشار صالح وتكالة ناقشا في القاهرة تشكيل حكومة جديدة

12 نوفمبر، 2023 12:15 م
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أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ناقشا في القاهرة تشكيل حكومة جديدة، وتطرقا إلى موضوع المناصب السيادية.

وأضاف العرفي أن التعديلات في القوانين الانتخابية، ستكون فنية وهي مطلوبة من المفوضية، مضيفاً أن التعديل في النصوص القانونية أو إجراء أي تعديل على بعض المواد أو المصطلحات بعيد كل البعد.

وتابع أن المكونات ومجلس الدولة والأحزاب، ترغب في تعديل القوانين، مبيناً أنه إذا فتح الباب فذلك سيرجعنا إلى المربع الأول.

12 نوفمبر، 2023 12:15 م
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