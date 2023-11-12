الصحة العالمية تطالب المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات على مستشفيات غزة

أخبار ليبيا 24

طالبت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات على مستشفيات غزة.

وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الرسمية بموقع إكس، اليوم الأحد: “يجب السماح بالوصول المنتظم والآمن لتوفير اللوازم الطبية لمستشفيات غزة لإنقاذ الأرواح”.

وأوضحت المنظمة أن العالم لا يمكن أن يقف صامتًا أمام تحول المستشفيات في غزة إلى ساحات للموت والدمار واليأس، مطالبة بتحرك دولي عاجل لإنهاء الهجمات المستمرة على المستشفيات في غزة.

وأعربت المنظمة عن شعورها بالفزع إزاء التقارير الأخيرة عن الهجمات على مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر الرنتيسي لطب الأطفال، ومستشفى القدس، وغيرها من المستشفيات في مدينة غزة وشمال غزة والمناطق المجاورة لها، مما أدى إلى مقتل الكثيرين، بمن فيهم الأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية: “‏إن الأعمال العدائية المكثفة المحيطة بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تمنع الوصول الآمن للطواقم الصحية والجرحى والمرضى الآخرين”.

وأشارت المنظمة إلى تقارير تفيد أن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة يموتون بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء، بينما يتعرض آخرون للخطر.

وتابعت المنظمة: “‏أفاد العاملون في عدد من المستشفيات عن نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الأساسية، مما يعرض حياة جميع المرضى للخطر المباشر”.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنها ‏خلال الـ 36 يومًا الماضية، سجلت ما لا يقل عن 137 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى مقتل 521 شخصًا وإصابة 686 آخرين، بما في ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة للعاملين الصحيين أثناء الخدمة.

وأضافت المنظمة: “إن الهجمات على المرافق الطبية والمدنيين غير مقبولة وتشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. ولا يمكن التغاضي عنهم. ولا يجوز أبدًا إنكار الحق في طلب المساعدة الطبية، خاصة في أوقات الأزمات”.

وتابعت المنظمة: “أن ‏أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة مغلقة. أما أولئك الذين ما زالوا يعملون فيتعرضون لضغوط هائلة ولا يمكنهم سوى تقديم خدمات طوارئ محدودة للغاية وجراحات منقذة للحياة وخدمات العناية المركزة”.

وقالت المنظمة أن نقص المياه والغذاء والوقود يهدد سلامة آلاف النازحين، بما في ذلك النساء والأطفال، الذين لجأوا إلى المستشفيات والمناطق المحيطة بها.

وتابعت: “لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد الموت والدمار واليأس، وهناك حاجة إلى تحرك دولي حاسم الآن لضمان وقف إطلاق النار الإنساني الفوري ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة”.

واختتمت المنظمة قائلة: “‏هناك حاجة الآن إلى الوصول الآمن والمستدام دون عوائق لتوفير الوقود والإمدادات الطبية والمياه لهذه الخدمات المنقذة للحياة. ويجب أن ينتهي العنف الآن”.