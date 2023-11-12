السني يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح

12 نوفمبر، 2023 1:31 م
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أخبار ليبيا 24

التقى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة “طاهر السني”، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو”.

جاء اللقاء قبيل استلام ‎ليبيا مطلع الأسبوع القادم رئاسة الدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وقال ” السني” عبر حسابه على منصة “أكس” الجمعة إن اللقاء “ناقش ‎الأحداث الجارية وتطورات الوضع الراهن في المنطقة”.

وأضاف السني قائلًا “ناقشنا أيضًا الاستعدادات والترتيبات قبل عقد المؤتمر والموضوعات المقترحة التي سيتم تناولها”.

كما ترأست ليبيا الاجتماع التحضيري الثاني مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج العمل وجدول أعمال المؤتمر القادم المقرر عقده في الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري، بحسب السني.

12 نوفمبر، 2023 1:31 م
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