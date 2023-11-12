الدولار يسجل ارتفاعا جديدا أمام الدينار في السوق الموازية

12 نوفمبر، 2023 3:35 م
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الدولار

أخبار ليبيا 24

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 5.86 دينار مقارنة بـ5.74 دينار المسجل في ختام تعاملات أمس السبت.

وما زال سعر صرف الدولار أقل مما سجلته الأسبوع الماضي، ويوم الثلاثاء حقق الدولار قفزة كبيرة أمام العملة الليبية في السوق الموازية، إذ سجل 6.27 دينار، قبل أن يتراجع في تعاملات الأربعاء إلى 5.95 دينار.

وأيضا ارتفع سعر صرف اليورو اليوم إلى 6.18 دينار من 6.03 دينار المسجلة أمس السبت، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.96 دينار.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر صرف كل من الليرة التركية التي استقرت عند 0.20 دينار، والدينار التونسي الذي استقر كذلك عند 1.83 دينار ليبي.

كما ارتفع سعر كسر الذهب “عيار 18” إلى 264 دينارا مقارنة بـ258 دينارا أمس.

12 نوفمبر، 2023 3:35 م
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