الدبيبة يشدد على الشركة العامة للكهرباء تنفيذ الأعمال المستهدفة بمرزق 

12 نوفمبر، 2023 10:11 م
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أخبارليبيا24

شدد حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على ضرورة مباشرة الشركة العامة للكهرباء تنفيذ الأعمال المستهدفة بمدينة مرزق. 

وأكد الدبيبة خلال اجتماعه مع لجنة متابعة إعادة إعمار بلدية مرزق على دعم المجلس التسييري في المشروعات العاجلة التي جرى حصرها. 

وذكر رئيس الحكومة أهمية التعاون مع منظمتي (USAID) و (UNDP) في تنفيذ البرامج المشتركة وضمان رجوع الأهالي إلى منازلهم وفق إطار زمني محدد. 

من جانبه، قدّم وزير الحكم المحلي رئيس لجنة إعمار بلدية مرزق موقفًا حول أعمال الحصر والجدول الزمني لتنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع المجلس التسييري لمرزق. 

وتطرق وزير الحكم المحلي إلى نتائج أعمال الحصر والمطابقة للجنة المكلفة من النيابة العامة التي سيُبنى عليها في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية لعودة الحياة إلى المدينة. 

12 نوفمبر، 2023 10:11 م
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