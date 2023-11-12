الدبيبة يتفقد أعمال تطوير الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة أعمال صيانة وتطوير الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية.

وشملت الجولة قاطع (بوابة كعام – الخمس – مسلاتة – القره بوللي) البالغ طوله 54 كيلو مترا مزدوجا، وقاطع القره بوللي – تاجوراء بطول 46 كيلو مترا.

وبحسب منصة حكومتنا، في بيان له، شارك في الجولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

وقال العبش إن ما نفذ بالقاطع الغربي لصيانة وتطوير الطريق الساحلي 57 كيلو مترا مزدوجا، تشمل صيانة 3 جسور مُقامة على الأودية وتنفيذ جسرَي مشاة.

وأشار رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات إلى توسعة الطريق بعرض 12 مترا للمسار الواحد، مع تصميم وتنفيذ فاصل خرساني بين المسارين، والعمل على تنفيذ الإضاءة بالطاقة الشمسية.

واستمع الدبيبة خلال زيارته للتقارير الفنية من مديري المشروعات والشركات المنفذة، والصعوبات التي تواجه سير المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأشاد بصيانة قاطع منطقة النقازة ببلدية الخمس، الذي كان من أكثر القواطع تضررا في الطريق الساحلي، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، والمواصفات الفنية للمشروع وملحقاته كافة.

ولفت البيان إلى أن الدبيبة اجتمع مع أهالي بلدية الخمس بحضور أعضاء المجلس البلدي، فيما ذكر الأهالي أن الطريق الساحلي كان أكثر الطرق التي تقع فيها الحوادث بسبب تهالكه.