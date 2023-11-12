الحويج يبحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

التقي وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأحد بسفير إيطاليا لدى ليبيا “جانلوكا البريني” وبحث معه أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتشجيع التواصل بين رجال الأعمالفي كلا البلدين.

وأكد الحويج خلال اللقاء على أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة بين البلدين عام 2008 م،واستئناف العمل بمشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية والتي من أبرزها الطريق الساحليالرابط بين (امساعد – رأس جدير).

وبدوره أشار السفير أن الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة تعمل على تنظيم معرض وكلاء الصناعاتالإيطالية في نسخته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة، مشيراً للترتيبات الجارية لإقامة المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بالعاصمة روما خلال شهر ديسمبرالمقبل، ونوه أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيشهد تزايداً في عدد الرحلات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.