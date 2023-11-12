الحويج: ارتفاع سعر صرف الدولار أمر عارض والوضع الاقتصادي للبلاد مستقر 

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أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج أن الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي يُعدّ أمرا عارضًا، موضحًا استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشار الحويج خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي مؤخراً بشأن احتفاظ ليبيا باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار.

وقدم الحويج موقفا بشأن خطة الوزارة لتطوير مصلحة السجل التجاري، وتفعيل السجل التجاري المحلّي وفق نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف.

ولفت إلى عزم الوزارة ميكنة الإجراءات داخل المصلحة لتسهيل إصدار وتجديد السجلات والعلامات التجارية.