الحويج: ارتفاع سعر صرف الدولار أمر عارض والوضع الاقتصادي للبلاد مستقر 

12 نوفمبر، 2023 11:56 م
0 1

أخبارليبيا24 

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج  أن الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي يُعدّ أمرا عارضًا، موضحًا استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد. 

وأشار الحويج خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي مؤخراً بشأن احتفاظ ليبيا باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار. 

وقدم الحويج موقفا بشأن خطة الوزارة لتطوير مصلحة السجل التجاري، وتفعيل السجل التجاري المحلّي وفق نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف. 

ولفت إلى عزم الوزارة ميكنة الإجراءات داخل المصلحة لتسهيل إصدار وتجديد السجلات والعلامات التجارية. 

12 نوفمبر، 2023 11:56 م
0 1

المزيد من الأخبار

السعيدي: الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار 

13 نوفمبر، 2023 12:01 ص

جنائي بنغازي يضبط شخصًا يمتهن ابتزاز المواطنين عبر صفحات على “فيسبوك” 

12 نوفمبر، 2023 10:53 م

الدبيبة يشدد على الشركة العامة للكهرباء تنفيذ الأعمال المستهدفة بمرزق 

12 نوفمبر، 2023 10:11 م

العريبي وبن قدارة يبحثا الخطة الموضوعة لرفع مستويات الإنتاج 

12 نوفمبر، 2023 9:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى