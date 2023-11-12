التومي يناقش المرحلة الثالثة من برنامج ألماني لدعم البلديات

استعرض وزير الحكم المحلي في حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) ،بدر الدين التومي، السبت، مع مديري الإداراتوالمكاتب مقترح المرحلة الثالثة لبرنامج دعم البلديات المقدم من المنظمة الألمانية للتعاون الفني.

ويهدف البرنامج الألماني دعم 30 بلدية في مختلف أنحاء البلاد في مجال تعزيز اللامركزية، وتمكين البلديات منإدارة اختصاصاتها المنقولة، وتنمية القدرات والإيرادات المحلية، وإدارة المخلفات الصلبة.

وفي بيانٍ صادر عن الوزارة، السبت، شدد التومي خلال الاجتماع على جميع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة بتنفيذالبرنامج بـضرورة مراجعة ودراسة المقترح بشكل مستفيض، وتسجيل الملاحظات حوله، لتجرى مناقشتها فياجتماع موسع سيعقد مع المؤسسة نهاية الأسبوع المقبل.