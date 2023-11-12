التومي يناقش المرحلة الثالثة من برنامج ألماني لدعم البلديات

12 نوفمبر، 2023 10:45 ص
0 1

استعرض وزير الحكم المحلي في حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) ،بدر الدين التومي، السبت، مع مديري الإداراتوالمكاتب مقترح المرحلة الثالثة لبرنامج دعم البلديات المقدم من المنظمة الألمانية للتعاون الفني.

ويهدف البرنامج الألماني دعم 30 بلدية في مختلف أنحاء البلاد في مجال تعزيز اللامركزية، وتمكين البلديات منإدارة اختصاصاتها المنقولة، وتنمية القدرات والإيرادات المحلية، وإدارة المخلفات الصلبة.

وفي بيانٍ صادر عن الوزارة، السبت، شدد التومي خلال الاجتماع على جميع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة بتنفيذالبرنامج بـضرورة مراجعة ودراسة المقترح بشكل مستفيض، وتسجيل الملاحظات حوله، لتجرى مناقشتها فياجتماع موسع سيعقد مع المؤسسة نهاية الأسبوع المقبل.

12 نوفمبر، 2023 10:45 ص
0 1

المزيد من الأخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

6 نوفمبر، 2023 8:09 م
المنفي

المنفي يرحب بقرار مجلس الأمن باعتبار خارطة طريق الحوار السياسي المرجع الحاكم للمرحلة الحالية 

6 نوفمبر، 2023 1:01 ص

أهالي الحميضة يطالبون بميزانية طارئة

4 نوفمبر، 2023 4:53 م

شركة الحديد والصلب تنتج 102 ألف طن من الحديد يومياً

3 نوفمبر، 2023 11:33 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى