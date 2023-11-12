التعادل الايجابي يحسم ودية الأخضر وأبوسليم

اكتفى فريقا أبوسليم وضيفه الأخضر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الودي الذي جمع فريقي أبوسليم وضيفه الأخضر، على أرضية ملعب أبوسليم.

الشوط الأول من المواجهة، بادر فيها الفريق المستضيف أبوسليم بالتسجيل، عن طريق مهاجمه المعتصم باللهأبوشناف، فيما عدل النتيجة للأخضر محترفه الأنغولي آري بابل في الشوط الثاني.

وتعد هذه المقابلة للفريقين تحضيرية لمنافسات الدوري الليبي المتوقف من أجل استحقاقات المنتخب الوطني،بالإضافة إلى أنها استعدادية لفريق أبوسليم لخوض غمار دوري المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية الذي سيقابل في أولى جولاتها فريق الزمالك المصري على الأراضي المصرية.