إنتاج النفط الخام خلال الـ 24 ساعة الماضية يسجل مليونا و216 آلاف برميل

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و216 ألف برميل يوميًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان لها، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

في وقت سابق، تمكنت الفرق الفنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تحقيق نتائج إنتاج عالية في بئر “C258H-6” التي كانت مغلقة منذ العام 2013 بحقل زلطن.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاجية البئر بلغت 3 آلاف و326 برميلا من النفط الخام يوميا بنسبة 100% دون أي مياه مصاحبة، وذلك بعد الانتهاء من صيانتها.