إزالة تعديات على مسار النهر الصناعي (أجدابيا – بنغازي)

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أمس السبت، إزالة وصلات غير شرعية على منظومة الأنابيب الرئيسية (أجدابيا – بنغازي).

وأوضح الجهاز، أن فريقاً من وحدة التشغيل والصيانة بأجدابيا نفذ أعمال الإزالة في المحطة (39+200 M/H)، بمشاركة فريق من وحدة الأمن الصناعي.

ولفت إلى مشاركة الجهات الأمنية وكتيبة حماية أمن النهر والبحث الجنائي بأجدابيا في هذه الأعمال.

وأوضح أن الوصلة غير القانونية سبق أن جرى فكها في فترة الإصلاحات، ومحذرا من أن إعادة هذه الوصلات «تشكل خطورة على المنظومة واستمرار الإمداد المائي».

وأمس، أكد الجهاز وقوع اعتداء وتخريب متعمد لأحد الصمامات على المسار الأوسط بقرية الشميخ في بني وليد.

وقال مدير عام منظومة الحساونة بسهل جفارة إن فرق الصيانة في المنطقة الشمالية تعمل على صيانة الصمام، وإصلاح ما أفسده الآخرون دون الحاجة لإيقاف الإمداد المائي.