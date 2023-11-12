أبوعبيدة : دمرنا 160 ألية للاحتلال

في بيانٍ لها ، قالت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)،السبت، إنها دمرت أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، منها 25 آلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة، أنهم وثقوا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أوجزئيا، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة.

وأضاف أبوعبيدة ، أن المواجهة غير متكافئة،لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.

وقال أبوعبيدة ، أنّ المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي إنجازه الوحيد في هذه الحرب. الانتقام السهلوالسريع يأتي لاسترضاء جبهة العدو الداخلية.