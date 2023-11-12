أبوزريبة يتعهد بتوفير المعدات الفنية لتأمين الجنوب

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قال وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة إنه يتعهد توفير المعدات اللازمة خلال الفترة المقبلة لتأمين الجنوب والجنوب الغربي بشكل كامل.

وبحسب بيان مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، أشاد أبوزربية خلال لقاء جمعه صباح اليوم الأحد مع مدير إدارة الشؤون الفنية والاتصالات اللواء علي الأوجلي، بما أنجزته الإدارة في المرحلة الأولى من تأمين المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى الاستعداد للانتقال لتأمين مديريات مناطق ومدن الجنوب الغربي.

وعُقِد الاجتماع في مقر الوزارة ببنغازي، وناقش مهام إدارة الشؤون الفنية منطقة الجنوب الغربي، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت الصيانة والتعديلات اللازمة.

وأشار بيان للوزارة إلى بدء المرحلة الثانية من الأعمال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى مناقشة جهود الإدارة في تركيب المنظومات الأمنية في المنطقة الجنوبية ومنطقة الجنوب الغربي بشكل عام.

وجرى استعراض الأعمال التي قامت بها الإدارة خلال الأسبوع السابق للأجهزة الأمنية ومديريات الأمن في منطقة الجنوب الغربي، بما في ذلك صيانة الأجهزة والمعدات وتلبية الاحتياجات.

واستعرض المجتمعون خطة الإدارة للفترة المقبلة في زيارة المنطقتين الجنوبية والجنوب الغربي، وذلك لتوفير جميع احتياجات الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن في تلك المناطق

وشدد البيان على اهتمام الوزارة بتطوير القدرات الأمنية وتحسين الأداء العام، وضمان توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لتعزيز العمل الأمني في البلاد.