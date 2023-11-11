وصفت بالمرعبة.. ارتفاع إصابات الأطفال بالمياه الملوثة في البيضاء

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مركز البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق، عن إصابة 270 طفل في يوم واحد بسبب “المياه الملوثة” في المدينة.

وأوضح مازق أن أغلب الإصابات بسيطة أو متوسطة، لذلك لم يتم إيواء إلا 6 حالات فقط في المركز، مبينا أن أغلب الأعراض كانت إصابات في الجهاز التنفسي أو الهضمي.

ووصف مدير المركز رقم الإصابات المسجل بالـ “المرعب”، حيث أنه يعادل إصابة كل دقيقتين ونصف.

ونوه إلى ارتفاع حالات النزلات المعوية خلال الفترة الماضية، داعيا المواطنين إلى الاعتماد على المياه المعلبة (المعدنية) لحين الوصول لتجدد المياه الجوفية وإيجاد حلول جذرية للمشكلة من قبل الجهات المعنية.