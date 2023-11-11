وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 39 رضيعا بسبب نقص الأكسجين بمجمع الشفاء بغزة

أخبار ليبيا 24

لقي 39 رضيعا مصرعهم جراء نقص الأكسجين بمجمع الشفاء الطبي في غزة، وفق ما صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

وقالت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن 39 رضيعا فارقوا الحياة بالعناية الفائقة بسبب نقص الأكسجين بمجمع الشفاء الطبي، لعدم وصول الوقود للمستشفى نتيجة الحصار الإسرائيلي والعدوان المتواصل على المجمع في مدينة غزة.

وحمّلت الكيلة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع الاحتلال المسؤولية لوفاة هؤلاء الرضع. وأوضحت الكيلة، أن مجمع الشفاء الطبي تعرض لقصف بالفسفور الأبيض المحرم دوليا.

وتحاصر آليات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لقصف مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن النازحين داخل المجمع استيقظوا على مجزرة.